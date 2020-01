Todibo revela el ‘cuidado especial’ que tiene Messi en los entrenamientos

Jean-Clair Todibo tuvo que marcharse a la Bundesliga por falta de minutos en el Barça y terminó acordando una cesión hasta el final de la temporada con el Schalke 04. En la primera entrevista en suelo alemán reveló algo muy curioso sobre Lionel Messi.

El central francés indicó a Bild que en los entrenamientos se cuida mucho a la ‘Pulga’ para evitar una lesión innecesaria. Ya sea en los ‘partidillos’ o en los ‘rondos’ las entradas al argentino deben ser precavidas para evitar un susto.

Todibo, como zaguero, lo ha vivido en carne propia, pero no se ha amilanado para intentar sacarle a Messi la esférica de los pies. “Todos sabíamos que no se podía lesionar. En los entrenamientos se le defendía con mucho cuidado. Aprendí mucho junto a él y le robé algún balón, con cuidado de no hacerle daño”, señaló.