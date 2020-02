Toni Kroos levanta polémica por comentario sobre México

Su community manager o el propio futbolista alemán, Toni Kroos, la han lidiado en Twitter. Y es que miles de mexicanos están atacando su cuenta oficial después de escribir que en México no «tienen Amazon Prime» y por lo tanto, no podrían disfrutar de su documental mediante esa plataforma.

Como era de esperarse, las respuestas chistosas e indignadas no se han tardado en llegar al dudar que el país azteca estuviese en capacidad de disfrutar de la plataforma. Por eso, los aficionados le han recordado al alemán el 1-0 a favor del Tri sobre los teutones en el Mundial de Rusia 2018 y otras divertidas respuestas.

El tuit original de Kroos:

I dont think there is Amazon prime in mexico. All options here: https://t.co/TFrMC96nXk https://t.co/IEhKLgEjZs

Algunas reacciones de sus seguidores:

Yes, We have. Actually you can find this lovely Picture there called “How to lose a world cup in 10 days”. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/KddqARnq6D

— Kike Ruíz ™ (@kikeruizoficial) February 10, 2020