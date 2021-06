Tottenham acelera la llegada de Antonio Conte

Ante lo complicado que se ve el regreso de Mauricio Pochettino, Totenham Hotspur estaría moviendo las piezas para lograr, más pronto que tarde, la llegada de Antonio Conte, quien viene de quedar campeón con el Inter.

Tal como señala el diario As, los Spurs ven la opción con buenos ojos, debido a que el estratega italiano ya tiene experiencia en la Premier League, pues logró el campeonato con el Chelsea hace cuatro años.

Tal como destaca la fuente, los contras que presenta el italiano, que son los que, en teoría, le hicieron caerse de la lista de posibles para el banquillo del Real Madrid, es que no es un técnico de calma, si no de nervio, y eso no encaja en todos los vestuarios.