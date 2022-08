Tottenham ejerce opción de compra por un jugador del Atalanta

Tottenham Hotspur anunció el fichaje del argentino Cristian “Cuti” Romero, futbolista que se encontraba cedido en el cuadro de la Premier League desde el Atalanta de la Serie A de Italia.

“Cuti”, que desde agosto pasado llegó al Tottenham, estaba en condición de préstamo con una opción a compra; sin embargo, este martes se dio a conocer el traspaso definitivo del defensor sureño hasta junio de 2027.

Durante la temporada 2021/22, Romero registró 32 partidos y fue pieza vital para este combinado que, para esta campaña disputará la UEFA Champions League.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022