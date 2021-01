Tottenham estaría interesado en llevarse a Julian Araujo

El defensor Julian Araujo, uno de los jugadores que dejó escapar el Tri, podría recalar muy pronto en la Premier League luego de que el Tottenham preguntara por el defensor con raíces mexicanas.

Tal como reseña The Sunday People, el conjunto dirigido por José Mourinho hizo una oferta por el lateral derecho de 19 años, actualmente en LA Galaxy, de cinco millones de libras, esto a pesar de tener dentro de sus filar a Matt Doherty y Serge Aurier en esa misma posición.

Have yourself a year, @julian__araujo 👏

The best of the young 🌟 in 2020 pic.twitter.com/MJrJMPumzt

— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 10, 2020