Tottenham suma nuevos contagiados por COVID-19 en su plantilla

El Tottenham Hotspur reveló, este sábado, que dos futbolistas del primer equipo han resultado positivos en una prueba por COVID-19, justo antes de enfrentar al Newcastle United en la Premier League.

La escuadra londinense, que no reveló la identidad de estos jugadores, informó que se mantendrán aislados durante los próximos 10 días. Además, se pierden los compromisos ante: Newcastle, Vitesse (Conference League) y West Ham United.

🗞[@SkySports] | The two Tottenham Hotspur first-team players which have tested positive for #COVID19 will miss upcoming games against Newcastle United, SBV Vitesse and West Ham United.#THFC #COYS pic.twitter.com/73cN00uT3r

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) October 15, 2021