Totti: «Me obligaron a dejar de jugar»

El ex jugador Francesco Totti declaró que no se retiró como le hubiese gustado hacerlo e incluso, fue obligado a dejar el futbol.

Por más de 20 años, Francesco Totti fue el jugador más importante de la Roma; durante su estancia en el cuadro italiano, fue el alma de un equipo que consiguió un scudetto y otros trofeos, logrados en buena medida, a la presencia de Totti.

No obstante, todo llega a su fin y la carrera de Francesco llegó a su fin en el 2017, cuando disputó su último partido con el equipo de sus amores. Una relación que al parecer, no terminó de la mejor forma para el club y el jugador.

«Me obligaron a dejar de jugar. Querian que me retirara y me ofrecieron un contrato de seis años como director deportivo. La relación con Franco Baldini no era la mejor, nunca ha existido ni nunca existirá. Uno de los dos tenía que irse», declaró.

Tras su retiro, asumió un cargo directivo en el equipo, pero la mala relación con Baldini lo hizo salir antes de lo esperado y que incluso, lo hacen que ahora en su nueva etapa como representante de jugadores, no lleve a los futbolistas al club romano.

«Si yo fuera mu representante no me aconsejaría ir a la Roma. Me venderían demasiado rápido», sentenció el ahora agente de futbolistas.