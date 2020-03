Tras dos derrotas seguidas ahora Klopp suma una baja inesperada

Jurgen Klopp tendrá una baja de mucho peso para el partido de vuelta de octavos de final ante el Atlético de Madrid en Anfield. El entrenador comunicó la baja de Alisson Becker en rueda de prensa.

“Por desgracia está fuera. Estará fuera seguro durante la semana que viene y después ya veremos”, admitió el estratega. El arquero brasileño tuvo un “pequeño percance” durante el entrenamiento previo al choque con el Chelsea por la FA Cup.

“Tenemos que evaluar la situación. Diría que (estará) al cien por cien después del parón (de selecciones) internacional”, añadió.

Alisson también estará ausente para el partido liguero de este sábado frente al Bournemouth, su lugar lo ocupará Adrián San Miguel, quien ya jugó en el partido copero.

Alisson Becker is ruled out of Saturday’s @premierleague clash with @afcbournemouth after suffering a muscle injury.#LIVBOU https://t.co/dfVtvCB7Mp

— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2020