La postergación de los Juegos Olímpicos para el 2021 podría alterar la convocatoria de la Selección Mexicana a causa de la edad de varios jugadores.

Debido a que el Reglamento de la cita olímpica de Tokio 2020 establece que los equipos podrán llevar a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1997, además de tres futbolistas mayores de edad.

Sin embargo, si dicha norma llegara a modificarse, es decir del 1 de enero pero de 1998, entonces varios jugadores que Jaime Lozano tenía previsto convocar para los Juegos Olímpicos, no podrán ser elegibles.

Y es que de la lista de 20 jugadores que presentó el estratega para el Preolímpico, 12 de ellos no podrían estar presentes si en Tokio modifican el reglamento. Por lo que: Sebastián Córdova (América), Jorge Sánchez (América), Jesús Angulo (Chivas), Uriel Antuna (Chivas), Alexis Vega (Chivas), Sebastián Jurado (Cruz Azul), César Montes (Monterrey), José Hernández (Atlas), Luis Malagón (Morelia), Alan Mozo (Pumas), Erick Aguirre (Pachuca) y Jesús Godínez (León), podrían no ir a la cita por ser del 97′.

Los otros ocho convocados fueron: José Juan Macías (Chivas), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Fernando Beltrán (Chivas), Gerardo Arteaga (Santos), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Johan Vásquez (Pumas), Marcel Ruiz (Querétaro) y Joaquín Esquivel (Juárez), quienes sí irían.

Pero además de estos 20, Lozano había planeado llevar como refuerzos a Edson Álvarez, Diego Lainez y Carlos Rodríguez, los tres con edad para ir a los Olímpicos, solo si se mantiene la regla de 1997, pues si es modificada solamente Lainez podría asistir debido a que es categoría 2000.

No obstante, el COI, los organizadores de los JJOO y la FIFA tendrían que deliberar la situación de las fechas, pues el reglamento no establece la situación a seguir en «casos de fuerza mayor», pues no están previstos en las normativas.