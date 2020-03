Tres partidos le valieron a Bruno Fernandes para ser el Mejor de febrero

Tres partidos le valieron a Bruno Fernandes para demostrar toda la calidad que atesora. El portugués llegó en el mercado invernal al Manchester United y este lunes fue considerado por la Premier League como el Mejor Jugador del Mes de febrero.

“Desde que era un niño ha sido un sueño jugar en el Manchester United y estar en Old Trafford es el mayor sueño de mi carrera”, dijo Fernandes tras ser galardonado.

El mediocampista luso hizo su debut ante Wolverhampton Wanderers, entrando como suplente y jugando 55 minutos. Jugó como titular por primera vez contra Chelsea y repartió una asistencia. Marcó su primer gol ante Watford y sumó otra asistencia a su registro.

“Cuando llegas a un nuevo club siempre quieres marcar, el primer tanto es especial. No importa cómo sea el gol, lo importante es que valga para algo. Estoy contento con mi arranque, pero a partir de ahora tengo que dar más”, añadió.

Marcos Alonso, defensor del Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Arsenal, Dominic Calvert-Lewin, ariete del Everon, Matt Doherty, lateral derecho del Wolves, y Nick Pope, portero del Burnley, figuraron entre los ternados.

Congratulations to @B_Fernandes8 on winning the @EASPORTSFIFA Player of the Month for February 🔴🇵🇹#PLAwards pic.twitter.com/475tuPlc00

— Premier League (@premierleague) March 16, 2020