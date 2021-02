Tres personas son investigadas en la causa de la muerte de Maradona

Tres personas más fueron señaladas y serán investigadas en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona.

La Justicia Argentina señaló al psicólogo Carlos Díaz, que estuvo tratando al exjugador durante varios meses; también a dos enfermeros: Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

El psicólogo y ambos enfermeros serán investigación por una posible “negligencia” en el tratamiento al “Pelusa”, que podría traer como consecuencia un “homicidio culposo”.

Por otro lado, los otros investigados son Leopoldo Luque (neurocirujano) y la psiquiatra, Agustina Cosachov.

Asimismo, la Fiscalía no descarta seguir sumando posibles sospechosos de la muerte del “Pibe”, quien falleció el pasado 25 de noviembre por un paro cardiorrespitario.

After Diego Maradona’s demise in November, a probe was opened by authorities in Argentina to establish if there was negligence in his treatment following the operation.https://t.co/b1BgMaCaRn

— Express Sports (@IExpressSports) February 9, 2021