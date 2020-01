Tuchel da un jalón de orejas a Cavani y no lo convoca

Thomas Tuchel no aceptará las ‘rabietas’ de Edinson Cavani, quien quiere salir del Paris Saint Germain, así lo ha dejado claro en la última rueda prensa. El técnico aseguró que no convocará al futbolista uruguayo porque situación no es clara.

Cavani está empeñado en salir del equipo parisino rumbo al Atlético de Madrid, como han informado medios españoles. El ariete charrúa no se siente valorado por el estratega alemán tras perder el puesto con Mauro Icardi.

Tuchel admitió que Cavani no está centrado en el PSG, por lo que no puede tenerlo entre los convocados para el partido de este domingo ante Lille. “Aún no está clara, por lo que Kurzawa no estará en el grupo ante el Lille. Lo mismo para Edinson Cavani. Es mejor que se queden pensando en casa”, señaló.

“Es mejor que Kurzawa y Cavani no vengan. Tienen que pensar y encontrar una solución. Cavani ya no está lesionado”, añadió.