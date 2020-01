Tuchel descartó que Cavani y Paredes saldrán del PSG

Vinculado con el Atlético de Madrid en forma de incorporación para mejorar el ataque del cuadro rojiblanco, el Paris Saint Germain cuenta con Edinson Cavani. También con Leandro Paredes, otro de los protagonistas de un sinfín de rumores de adiós. Así lo ha señalado el propio entrenador del cuadro galo Thomas Tuchel.

«Paredes jugó mucho durante en último tramo de competición. Me mostró que puede ser un jugador importante con mucha influencia en el equipo. Sobre Edinson Cavani, ya lo he comentado. Ha sido duro para él por su lesión, perdió el ritmo y no lo ha tenido fácil. Pero está aquí y tiene una buena mentalidad. Los dos se quedarán con nosotros», comentó el estratega alemán.

Del mismo modo, y a la hora de hablar de movimientos en este mercado invernal, el germano apuntó que «Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, ​​pero no he pedido fichajes para invierno. No veo necesidad de fichar. Pero en todo caso, es cosa de Leonardo y yo me ocupo de entrenar, estoy tranquilo».