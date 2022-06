Tuchel pide al Chelsea un exclusivo fichaje

El técnico alemán del Chelsea FC, Thomas Tuchel, habría pedido a la directiva fichar a un nuevo delantero centro y se trata del atacante polaco Robert Lewandowski.

Pese a que Lewandowski pareciera tener todo listo para unirse a las filas del FC Barcelona, para la temporada 2022/23, levantó el interés del cuadro que hace vida en Stamford Brigde.

Chelsea, que posiblemente pierda a Romelu Lukaku para la próxima campaña, podría contratar a Lewandowski, como deseo principal del estratega Tuchel, quien ha insistido a la directiva para pujar por dicha contratación.

La escuadra de la Premier League podría preparar una oferta superior a los 50 millones de euros para fichar a Robert, siendo una cifra muy apetecible para el Bayern Múnich, ya que al jugador polaco le resta tan solo un año de contrato.

Thomas Tuchel has encouraged #Chelsea to enter the running for Robert Lewandowski if there is any chance a deal can be done.

[via @JamesOlley]

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) June 17, 2022