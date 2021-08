Tuchel pidió a la directiva del Chelsea renovar a este defensor del club

El entrenador del Chelsea FC, Thomas Tuchel, habría pedido a la directiva renovar al defensor central alemán Antonio Rüdiger, quien finaliza contrato en junio de 2022 con los “blues”.

Rüdiger, de 28 años, viene de jugar 2.946 minutos en 34 partidos durante la temporada 2020/21, donde conquistó la UEFA Champions League con Chelsea y es uno de los hombres de confianza para Tuchel.

Sus buenas presentaciones con el cuadro de Stamford Brigde ha levantado el interés de varios clubes de Europa, e incluso el Real Madrid exhibió interés en contratarlo para la próxima campaña, como agente libre.

De acuerdo a una información dada a conocer por Ekrem Konur, el técnico alemán pidió a la directiva que le dé prioridad a la renovación de Rüdiger.

Este futbolista, oriundo de Berlín, tiene experiencia en el Stuttgart, AS Roma y Chelsea FC.

🚨👥#Chelsea are in talks to extend Antonio #Rüdiger‘s contract.

✍️✅Thomas #Tuchel believes Rüdiger will remain in the team despite #RealMadrid‘s interest.#CFC #HalaMadrid

👇https://t.co/pI1WditD7O https://t.co/fFmPIadmhH pic.twitter.com/HnXkQjoWMd

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 24, 2021