Tuchel pudiera estar de salida del PSG

El PSG afronta un momento complicado en la presente campaña. Después de dar su brazo a torcer contra el Mónaco en la Ligue 1, el plantel de la capital de Francia tiene por delante una cita clave en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los parisinos reciben la visita del RB Leipzig con la necesidad de sumar los tres puntos, sobre todo al haber caído contra los germanos y el Manchester United en dos de los tres envites disputados hasta la fecha en Europa.

Thomas Tuchel, míster del PSG, ha pasado por rueda de prensa para aludir a su futuro más inmediato en el Parque de los Príncipes.

«No puedo asegurar mi continuidad pase lo que pase mañana, pero creo que no es necesario ni decirlo», ha dicho en unas declaraciones recogidas por el diario As.

A lo que ha añadido que «es una posibilidad para mañana la de jugar con cuatro delanteros. Queremos ganar y tenemos que ganar. Quiero que tengamos más mordiente ofensiva para marcar y menos miedo a los problemas defensivos. Quiero que mis jugadores jueguen con coraje. Por ello, debemos encontrar dos jugadores en el medio capaces de contener, que jueguen como lo hicieron en la final a ocho en Lisboa. Veremos quién está disponible tras el entrenamiento».