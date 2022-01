Tuchel rompió el silencio y habló sobre la actualidad de Lukaku

El entrenador alemán del Chelsea FC, Thomas Tuchel, rompió el silencio y habló sobre la actualidad del delantero belga Romelu Lukaku, quien hace unos días demostró su incomodidad en el club londinense.

“Sinceramente no me gustaron las declaraciones de Romelu Lukaku, trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, comentó el estratega.