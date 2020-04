UEFA asume que las ligas no se podrán concluir y pide elegir clasificados

El Comité Ejecutivo de UEFA se reunió este jueves por video-conferencia para decidir el futuro del futbol europeo en esta temporada. Campaña abruptamente interrumpida por la pandemia del ‘coronavirus’ hace ya más de un mes.

La UEFA decidió que dará libertad a cada federación para que estas decidan «por méritos deportivos» a los próximos clasificados a competiciones europeas para la siguiente temporada.

El ente rector europeo siempre ha incentivado que las ligas se jueguen hasta el final, pero sabe que la situación actual es compleja y no en todos los casos se podrá cumplir con el calendario.

«UEFA insta a las federaciones y a las ligas nacionales a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales, dando acceso a las competiciones de clubes de la UEFA a su conclusión natural. Sin embargo, la UEFA subraya que la salud de los jugadores, los espectadores y de todos los que participan en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal preocupación en este momento«, detalla el comunicado Oficial.

El comité ejecutivo insta a cambiar el formato de las ligas: «Sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubes clasificarse por mérito deportivo«. En caso de que esto no fuera posible, cada asociación será responsable de definir los clasificados a copas continentales, «en función de los méritos deportivos realizados por los clubes en la temporada 19-20″.

En el caso particular de LaLiga, UEFA validaría la propuesta de la RFEF. Por lo que si el campeonato español no se reanuda a falta de once jornadas para el final, la próxima edición de la Champions League la jugarían: 1)Barcelona, 2)Real Madrid, 3)Sevilla y 4)Real Sociedad. Quedando fuera el Atlético de Madrid (uno de los clasificados a 4tos en la actual edición eliminando al último campeón), y siendo parte de la próxima Europa League.

La UEFA tampoco ofreció mayores detalles sobre fechas de reanudación para la actual edición de Champions y Europa League. Recordando que en Liga de Campeones ya hay una mitad de equipos clasificados a los cuartos de final (Atalanta, Atlético de Madrid, PSG y Leipzig), y se debe jugar la vuelta de octavos en otras cuatro llaves.

De momento la Bundesliga alemana sería la más próxima competición nacional de elite que se reanudaría en el futbol europeo. Se deben cerrar detalles entre la liga y el gobierno germano para que vuelva la acción en el torneo que lidera Bayern Múnich. Siempre tomando en cuenta que Alemania es de los países que mejor ha contenido los contagio,s y desde el principio se mostró preparado ante esta pandemia que tanto ha golpeado al planeta.