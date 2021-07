Al parecer, el formato reciente de la Eurocopa, de jugarse en diferentes países, no se volvería a aplicar, pues a la UEFA -más allá de gustarle o no- no le parece el más adecuado.

Los desplazamientos de las selecciones, algunas viajando más y otras menos, sería la razón por la que el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, habría manifestado entrevista para la BBC Sports que posiblemente no se vuelva a realizar.

El mandatario mencionó que no es correcto que algunos combinados tengan que viajar más de diez mil kilómetros, mientras que otros solo tengan que recorrer mil. De igual manera, señaló que no es justo para los aficionados, que tenían que estar en Roma un día y en Bakú los siguientes, que es un vuelo de cuatro horas y media.

Según Besoccer, Suiza viajó un total de 16 mil kilómetros, mientras que Escocia, que solamente viajó a Londres, nada más recorrió mil cien.

Ceferin prosiguió enumerando las dificultades por la que no se volvería a hacer una Eurocopa bajo el formato, indicando que tuvieron que viajar a distintos países on diferentes jurisdicciones, diferentes monedas, países de la Unión Europea y fuera de ella, por lo que no fue fácil.

«Fue un formato que se decidió antes de que yo llegara al cargo y lo respeto. Es una idea interesante, pero es difícil de implementar y no creo que lo volvamos a hacer».

