UEFA exige a los jugadores que se vacunen para evitar el riesgo de contagiarse

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dio rotundas declaraciones este jueves, luego que exigiera a los jugadores que se vacunen contra el COVID-19.

«Es una elección personal, pero mi opinión es que se vacunen lo antes posible. Todas las cifras muestran que con la vacuna hay menos posibilidad de infectarse. Yo creo en la ciencia y lo he hecho. Nosotros debemos explicar las cosas. La gente no es estúpida y creo que, si no todos, la gran mayoría lo comprenderá», comentó Ceferin tras finalizar una reunión con el Comité Ejecutivo de la UEFA.