UEFA mantendrá su rechazo al Mundial cada dos años

El dilema sobre la realización del Mundial cada dos años sigue dando de qué hablar, motivo el que la UEFA revalidó su opinión y dejó claro que se opondrá a este esquema hasta que dejen a un lado la idea.

En un comunicado, la UEFA mencionó que «seguirá oponiéndose hasta que prevalezca el sentido común y se abandonen los planes«.

🗣️ «The perception of time has changed and the younger generation wants to be entertained much more.»

Arsene Wenger gives his reasons for backing the biennial World Cup, saying that players want to play big games more regularly. pic.twitter.com/HYaOyRelip

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 15, 2021