Los estragos del coronavirus en el futbol parecen no cesar. La UEFA recomendó a los representantes de las 55 asociaciones miembros reanudar y culminar las competiciones nacionales de Primera división y de Copa.

El ente rector se reunió con los voceros este martes por videoconferencia,

En un comunicado emitido tras el encuentro con las distintas federaciones, la UEFA explica que «presentó una actualización de las opciones que están estudiando los dos grupos de trabajo que se crearon a mediados de marzo» tanto para las competiciones de competiciones nacionales como de clubes.

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA’s member associations today, covering both national team and club competition matches.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) April 21, 2020