UEFA ve con buenos ojos una final de Champions en New York

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, señaló que ve con buenos ojos la posibilidad de disputar la final de la Champions League en New York.

Cada día los clubes y las organismos del futbol buscan mayores ingresos y nuevos mercados; es por ello que cada vez es más común que se jueguen más partidos o incluso, que se jueguen competencias en otros países.

Quien no vería con malos ojos sumarse a esta tendencia es la UEFA, ya que en palabras de su presidente, Aleksander Ceferin no verían con malos ojos que la final de la Champions League se juegue fuera de Europa y particularmente en la ciudad de New York.

«Ir de Portugal a Azerbaiyán, por ejemplo, es casi lo mismo que ir a New York. Para los aficionados eso no representaría un problema», dando luz verde con ello a la posibilidad de una final de Champions lejos de territorio europeo.

Con esta afirmación ya incluso se manejan varias sedes para el evento; entre las que destacan se encuentra el MetLife Stadium, el cual tiene un aforo de 82 mil aficionados y parece el escenario ideal para un evento de tal envergadura.

Por lo pronto, no hay nada concreto, pero siguiendo la tendencia en la que se encuentra el futbol mundial, no hay que descartar que un futuro no muy lejano, la final de la Champions se pueda llevar a cabo, no solo en New York, sino en cualquier parte del mundo.