Ulises Dávila, el mexicano que sorprende en la Copa australiana

El mexicano Ulises Dávila, autor de un doblete, impulsó al Macarthur a la final de la Copa australiana de fútbol tras golear por 2-5 al Oakleigh en el Jack Edwards Reserve de Melbourne.

Dávila, que llegó al conjunto australiano en 2021 procedente del Wellington Phoenix, firmó el empate provisional al borde del descanso y cerró la cuenta de su equipo a los 64 minutos al transformar un penalti.

El Macarthur, que disputaba la semifinal del torneo copero por primera vez, se enfrentará en la final al Sydney United, que superó por 3-2 al Brisbane Roar.

FULL TIME | @mfcbulls are into their first Australia Cup Final! 🏆

The @aleaguemen side will face @SydUtd58FC in the decider on Saturday, October 1. #AustraliaCup #MagicOfTheCup #OAKvMAC pic.twitter.com/1WLcGpo7L4

— Australia Cup (@AustraliaCup) September 14, 2022