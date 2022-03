¡Última hora! Dembélé acepta fichar por el PSG

¡Última hora!

El extremo francés del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, aceptó unirse a las filas del París Saint-Germain para la temporada 2022/23.

Dembélé, que no renovó con el cuadro catalán, será nuevo jugador del PSG y llegará como agente libre en el próximo mercado de invierno, aseguró el diario AS.

De esta manera, el Barça definitivamente pierde a un jugador que ha venido demostrando un gran rendimiento en los últimos partidos; sin embargo, desde hace meses ya se había dado a conocer que estaba negado a renovar con el cuadro blaugrana.

Asimismo, PSG también sigue muy de cerca al brasileño Raphinha, que milita en el Leeds United, cabe destacar que, este amazónico también había sido ojeado por el cuadro que dirige Xavi Hernández, por lo que será una pieza muy codiciable en el próximo mercado de fichajes.

There are reports linking Ousmane Dembele to PSG in summer move pic.twitter.com/zgoolgXlmZ

— Naija (@Naija_PR) March 26, 2022