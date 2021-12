Un campeón europeo quiere quitarle el fichaje de Cavani al Barça

Todo indicaba que el destino del ariete uruguayo Edinson Cavani, sería el FC Barcelona. Los de Xavi buscan dar salida a futbolistas de ataque para incorporar al goleador. Pero en las últimas horas, otro importante equipo español habría entrado en disputa para contratar al actual delantero de Manchester United.

El Sevilla quiere a Cavani, pensando en que los marroquíes En-Nessyri y Munir, podrían irse a disputar a inicios de año la Copa Africana (siempre y cuando se oficialice su realización en medio de la pandemia). Por lo que a lo culés les aparece un contendiente para incorporar al experimentado goleador charrúa.

Si el Barcelona todavía no ha incorporado al actual delantero del ManUnited, es porque primero debe liberar fichas en su ofensiva. El neerlandés Luuk de Jong terminaría dejando el CampNou, pues no parece contar para Xavi, y este podría regresar al Sánchez Pizjuán como segunda opción, en caso de no llegar Edinson.

Cavani termina contrato en Inglaterra en junio próximo, y quiere sumar otro importante club a su lista de equipos europeos, entre los que se incluyen Napoli y Paris Saint Germain. También sería una nueva liga para el autor de más de 400 goles a nivel profesional, por lo que la opción de reemplazar a su compatriota y socio en «La Ceslete»; Luis Suárez, tentaría a Edi. Más allá del magro presente blaugrana.