Un club portugués fichó a tres menores ucranianos para reforzar sus categorías inferiores

El CD Feirense, de Portugal, fichó a tres futbolistas ucranianos que estaban refugiados con la intención de reforzar sus categorías inferiores.

Estos niños de 10, 11 y una joven de 17 años fueron las altas del cuadro luso.

Los dos primeros formaran parte del equipo Sub-12 masculino; mientras que, la joven pertenecerá a las júnior femeninas.

Para poder ajudar as 7 famílias ucranianas acolhidas no concelho, o CD feirense disponibilizou-se a integrar 3 jovens, com o sonho de continuar a jogar futebol, nas suas equipas de futebol de formação.https://t.co/XuNqdbhR4X pic.twitter.com/zw3EasTHZY

— Clube Desportivo Feirense (@cdfeirenseofc) March 10, 2022