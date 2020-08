Un estadounidense del Schalke está cerca de la Juventus

Andrea Pirlo parece poco a poco ir armando a su equipo de cara a la próxima temporada. En esta oportunidad se maneja que la Juventus le puso el ojo a un jugador prácticamente desconocido del Schalke 04.

El centrocampista Weston McKennie viene de jugar 32 partidos en la recién finalizada temporada y, tal como indica La Gazzeta Dello Sport, ya faltan solo detalles para concretar este traspaso.

Juventus are close to the loan signing of USMNT midfielder Weston McKennie from Schalke with an option to buy for €18M, per @FabrizioRomano pic.twitter.com/D60p4z4FDX

— B/R Football (@brfootball) August 26, 2020