¡Un histórico!: El Genoa de Johán Vásquez ya tiene nuevo entrenador

Lo que era un secreto a voces ya se confirmó; Andriy Shevchenko es el nuevo entrenador del Genoa, donde milita el mexicano Johan Vásquez, luego de la destitución de Davide Ballardini.

El estratega ucraniano llega a Italia para tomar las riendas de un equipo que solo suma nueve puntos en 12 partidos disputados, lo que los ubica décimo séptima posición.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!

🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.

🇺🇦 #Шевченко

