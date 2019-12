Un magnate estadounidense comprará la Roma

La AS Roma confirmó este lunes 30 de diciembre que el multimillonario estadounidense Dan Friedkin mantenía conversaciones para comprar el club italiano a su actual propietario.

«El grupo Friedkin está en negociaciones vinculadas a una potencial transacción incluida la AS Roma«, confirmó el club en un comunicado.

La prensa italiana había informado el domingo sobre estas conversaciones entre el empresario tejano de 54 años y su compatriota James Pallotta, actual accionista mayoritario y presidente de la Roma.

De acuerdo con la prensa, la operación podría alcanzar los 780 millones de euros y Pallotta podría permanecer como accionistas minoritario del club, actual cuarto clasificado de la Serie A.

«Hasta la fecha no se ha formalizado ningún acuerdo definitivo«, explicó el club.

#ASRoma have issued the following statement regarding reports that recently appeared in the press concerning a potential transaction involving AS Roma S.p.A and The Friedkin Grouphttps://t.co/8n0Rugeu6e pic.twitter.com/lERvSiopwW

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 30, 2019