¡Una locura! Este es el precio para ver el reestreno de CR7 en el United

Septiembre inició con todo y en Inglaterra ya hay muchas ganas que regrese la Premier League, tras el parón por las selecciones, con la intención de volver a ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United.

Por su parte, el reestreno del luso en el fútbol inglés será un evento sumamente importante, el próximo 11 de septiembre, cuando “Los Diablos Rojos” enfrenten al Newcastle United en la cuarta jornada de la competición liguera.

En Manchester ya se empezó a vivir la “locura” y las ventas de las entradas para este compromiso se han disparado en Old Trafford.

Según varias plataformas, una entrada para este partido puede llegar a costar cerca de 3.000 euros, es decir, poco más de 70.000 pesos.

“Recomendamos encarecidamente no comprar boletos de fuentes no autorizadas. Estos boletos a menudo no son válidos, lo que deja a los fanáticos decepcionados e incapaces de ver el juego”, aseguró un portavoz del Manchester.