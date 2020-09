Van de Beek ficha por el Manchester United

Ya se definió el futuro de Donny Van de Beek; el holandés será un ‘Dablo Rojo’ a partir de la próxima temporada luego de que el Manchester United llegara a un acuerdo con el Ajax para su fichaje.

El mediocampista llegará a Old Trafford a cambio de 45 millones de euros.

Van de Beek hizo su nombre luego de su magnifica temporada con el Ajx en 2019, donde alcanzaron las semifinales de la Champions League. Su sobresalto fue tanto que sonó muy fuerte para fichar por el Real Madrid, sin embargo, nada prosperó.

Recientemente se incrementó el rumo de su llegada al Barcelona tras la contratación de Ronald Koeman, pero todo se calló cuando el Manchester United sacó su chequera y se hizo con una de las jóvenes promesas de Holanda.

You will always be one of us. ♥️

Good luck with your new dream. #DreamLikeDonny

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 2, 2020