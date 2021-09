Van de Beek se niega a salir del Manchester United

El mediocampista neerladés Donny Van de Beek, que milita en el Manchester United, se rehusó a salir del conjunto inglés para la temporada 2021/22.

Aunque en la campaña 2020/21 su papel fue “esporádico”, Van de Beek confía en poder tener mucho más protagonismo para este año y confía plenamente en que mejorará en Old Trafford.

«He hablado sobre este tema con el entrenador y con el club y fueron muy claros de que querían que me quedara. El entrenador fue muy positivo conmigo: «Te necesito y quiero que te quedes», recalcó el volante en una conversación con la leyenda del club, Rio Ferdinand.

El internacional con la selección de los Países Bajos, aseguró que “cada inicio de temporada es difícil”, sin embargo, no baja los brazos y se mantiene trabajando a buen ritmo a diario.

«Tengo que confiar en él. Si no me necesitara, me habría dejado ir. Creo que tiene planes para mí», confesó Donny en referencia al entrenador del equipo, Ole Gunnar Solskjaer.