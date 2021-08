Van Gaal deja fuera de su primera convocatoria a dos importantes jugadores de Países Bajos

El entrenador Louis van Gaal llegó con todo a la selección de Países Bajos y no le tembló el pulso para dejar fuera a dos jugadores que venían siendo frecuentes en los llamados; el portero Jasper Cillessen y el delantero Luuk de Jong.

El estratega incluyó e la lisa al defensa Virgil van Dijk, quien viene de recuperarse de una larga lesión.

