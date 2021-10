Van Gaal incluye al cuestionado Luuk de Jong en la convocatoria ‘Oranje’ [+LISTA COMPLETA]

Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos, incluyó al cuestionado Luuk de Jong en la lista definitiva para los próximos dos partidos de Eliminatorias de la Oranje, además de a los referentes Memphis Depay y Frenkie de Jong.

Entre los 26 convocados también hay dos debutantes, el extremo Noa Lang y el portero Mark Flekken, informó hoy la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.

Van Gaal tampoco convocó al portero Jasper Cillessen a pesar de que ha recuperado recientemente la titularidad con el Valencia.

Países Bajos colidera con Noruega el grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2002 y se enfrenta en los próximos días a las dos selecciones más débiles del grupo: Letonia, el 8 de octubre en Riga, y Gibraltar, el 11 de octubre en Róterdam.

Lista definitiva:

Porteros: Justin Bijlow (Feyenoord), Joel Drommel (PSV Eindhoven), Mark Flekken (SC Friburgo) y Tim Krul (Norwich City).

Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurrien Timber (Ajax) y Stefan de Vrij (Inter de Milán).

Centrocampistas: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord) y Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (Barcelona), Noa Lang (Brujas), Donyell Malen (Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Meet for the upcoming matches against Latvia & Gibraltar!

Welcome to the team, Noa Lang & Mark Flekken!#WCQ2022 #LATNED #NEDGIB pic.twitter.com/9b8UeDzKqC

— OnsOranje (@OnsOranje) October 1, 2021