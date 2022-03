Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos, calificó este martes de «ridículo» que el Mundial 2022 se juegue en Catar, por lo que le tiró con todo a la FIFA en una rueda de prensa previa a los amistosos contra Dinamarca y Alemania.

Según el periódico británico The Guardian, unos 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka habrían muerto, entre 2011 y 2020, durante la construcción de los estadios que albergarán la cita futbolística.

«¿Por qué crees que no estoy en el comité de la FIFA? Porque siempre me he resistido. Eso no está bien, pero (mi resistencia) no va a ayudar al mundo a deshacerse de ese problema».