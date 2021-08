Louis van Gaal, entrenador de la selección de Países Bajos, explicó este martes que los futbolistas de la Oranje tiene que «acostumbrarse al régimen de Van Gaal».

«Creo que los jugadores me perciben como estricto, porque los medios de comunicación siempre me muestran así. Yo también me considero estricto, pero al mismo tiempo justo y honesto».