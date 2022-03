Van Gaal no dirigirá los próximos partidos de los Países Bajos

El estratega de los Países Bajos, Louis van Gaal, no estará presente en los próximos partidos de la selección neerlandesa tras dar positivo por Covid-19.

La Real Federación de Fútbol de Países Bajos confirmó la noticia en un comunicado que exhibió en sus redes sociales.

En ese escrito se puede que Van Gaal cumplirá su respectiva cuarentena en Woudschoten; por lo que los auxiliares Frans Hoek, Henk Fraser y Danny Blind se harán cargo de la “Orange” mientras regresa el estratega de 70 años.

La escuadra de los Países Bajos enfrentará, el 26 de marzo, a la selección de Dinamarca y, el 29 de marzo, a Alemania, en el Johan Cruyff Arena.

Louis van Gaal in isolation

National coach Louis van Gaal tested positive for COVID-19 this morning. This means that he will be isolated in Woudschoten for the next few days. The other members of the technical staff will take over until his return.

ℹ️ https://t.co/sGDeyju0tG. pic.twitter.com/z2LBOI21W4

— OnsOranje (@OnsOranje) March 22, 2022