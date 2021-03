Varane dejó en el aire su futuro con el Real Madrid

Luego de varios rumores sobre una posible salida, Raphael Varane pasó por alto la pregunta y prefirió no hablar sobre si seguirá varios años más ligado al Real Madrid.

Durante una rueda de prensa, el zaguero fue cuestionado sobre si se ve mucho años con el conjunto madrileño, a lo que el francés respondió: «Estamos a dos días de un partido internacional con la selección, nos concentramos en eso. No quiero responder a esa pregunta«.

El propio jugador aseguró hace unos meses que podría plantearse dejar el Madrid para salir de su zona de confort e intentar una aventura en otro club.

Preguntado también por esa cuestión, el seleccionador Didier Deschamps fue tajante: «No me ha dicho que quiera cambiar de club. Sabe perfectamente dónde está. Es posible que se esté haciendo esa reflexión, pero no me lo ha comentado por ahora».