El Inter Miami y Rodolfo Pizarro hicieron su debut en la MLS teniendo que visitar a uno de los equipos más fuertes, el LAFC de Carlos Vela.

Para malos anfitriones y mal recibimiento el de los locales, que se llevaron la victoria por 1-0 con gol del capitán mexicano, opacando a su coterráneo.

Vela estuvo mucho más movido que Pizarro, pues hizo notar el tiempo de recorrido en la liga y le demostró a su rival cómo debe jugarse en el torneo estadounidense.

Tanto así, que cerca del final de la primera mitad logró anotar el gol de la victoria, un verdadero golazo a lo Messi, cuando se autohabilitó con la cabeza, se quitó a dos rivales y luego se la picó por encima al portero.

Who else but @11carlosV?!?!?!?

El Capitán nets our first goal of Season 3!#LAFCvMIA 1-0 pic.twitter.com/hlVaRs7NUI

— LAFC (@LAFC) March 1, 2020