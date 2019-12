Verón sobre Maradona: «Frente a una cámara todos somos valientes»

El exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, salió a responderle a Diego Armando Maradona, quien hace días insultó al jugador ‘pincharrata’ y ex Monterrey, Gastón Fernández. No es el primer cruce que han tenido «la brujita» y Maradona en el último tiempo.

Sebastián Verón es de las pocas personalidades del futbol argentino que no teme confrontar y responderle a Maradona. El vigente técnico de Gimnasia y exDorados suele señalar y criticar con impunidad, y por respeto y admiración pocos son los que se animan a llevarle la contra al campeón mundial con la albiceleste en terreno azteca.

Ya Maradona había criticado a Verón y a Estudiantes de La Plata anteriormente. Después hizo lo propio con el exfutbolista de Rayados, Tigres y Portland, Gastón «la gata» Fernández, actual jugador de Estudiantes y amigo cercano de Verón.

Maradona dijo sobre Fernández, con quien tuvo otro altercado en el clásico platense perdido por el equipo del exjugador de Napoli: «Si lo veo en la calle, lo trompeo. Donde lo vea, le peleo, sin dudarlo. La Gata Fernández es un cagón y es de Estudiantes, y es amigo de Verón. Está todo mal».

Ante estos dichos, que se podrían calificar como ‘maradonianos’, ya que no son pocos los que han recibido un mensaje similar del exastro, amparado desde los medios, Verón salió al cruce defendiendo a su jugador y amigo cercano, y de paso «pegarle» un poco al que fue su entrenador en el mundial de 2010:

«Hay una cosa que no soy, y es ni vigilante ni botón (chismoso). Realmente me enojó que dijera que La Gata es mi amigo, porque es mi hermano desde que llegó a Estudiantes», arrancó el ex Lazio y Manchester United.

Ante la preguntaría de si aceptaría reunirse con Maradona y resolver sus diferencias, Verón contestó: «A mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente. ¿Por qué yo tendría que tomar la decisión de acercarme? No tengo necesidad. Si vos sos amigo de alguien y te duele tanto, las cosas se solucionan de otra manera. Adelante de una cámara todos somos malos y guapos (valientes). Es difícil confrontar mirándote a los ojos y decirte las cosas. Yo ando solo en la calle, y me vas a encontrar solo siempre»