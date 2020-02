«Vi caras felices pero les queda Anfield», afirmó Jurgen Klopp

El alemán Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó, tras la derrota con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que ha visto «caras felices» en el conjunto rojiblanco, pero advirtió de que «queda Anfield», en el encuentro de vuelta, y allí «las cosas serán diferentes».

«He visto caras felices esta noche en el Atlético. Lo entiendo porque es una victoria importante, pero esto no ha acabado todavía. Quedan 90 minutos en Anfield. El árbitro también tenía que lidiar con el ambiente hoy en el Wanda Metropolitano. Tal vez ha habido decisiones y cosas que no ha visto. A los tres minutos había tres jugadores del Atlético tirados en el suelo y no estaban lesionados».

«Nos han metido gol, pero como resultado de un saque de banda que había protestado. No ha sido muy fácil. Hemos tenido un 70 por ciento de posesión y ellos han conseguido un resultado bastante impresionante. Hemos jugado bien. Exactamente como queríamos. Nos ha faltado crear oportunidades lo suficientemente claras», repasó.