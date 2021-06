Vidal es baja de Chile tras dar positivo por coronavirus

Arturo Vidal dio positivo por covid-19 tras realizarse un examen PCR preventivo luego de presentar un «síndrome febril» y se perderá los dos próximos duelos de clasificación al Mundial de Catar 2022, ante Argentina y Bolivia.

El jugador se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas en una medida preventiva indicada por el equipo médico, por presentar el cuadro de amigdalitis pultácea severa, corroborado por especialistas en enfermedades infecciosas y respiratorias y con controles de PCR negativos los días 25, 29 y 30 de mayo, detalló la ANFP en un comunicado.

«Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de covid positivo, al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la selección y me realicé los exámenes correspondientes que resultaron todos negativos», publicó el astro del Inter de Milán en sus redes sociales.

«Después de eso me diagnosticaron una fuerte amigadalitis que me tiene hospitalizado y hoy me entero de mi PCR positivo (…) esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de todos», agregó Vidal.

La Roja ocupa la sexta posición con cuatro puntos de doce posibles en el camino a Catar 2022.