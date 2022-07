¿Volverá? Xavi habló sobre el regreso de Lionel Messi al Barcelona

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseguró este viernes que le «gustaría» que Lionel Messi, delantero del París Saint Germain, regresara al club catalán el año que viene.

«Ahora tiene contrato Leo, ahora es una utopía decir que vendrá este año. Me gustaría que la etapa de Leo en el club no se haya acabado, que no fuera el último capítulo».