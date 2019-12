Wanda Nara ataca a Lukaku para defender a Icardi

La salida de Mauro Icardi del Inter de Milán era algo esperado, lo que no se esperaba era que su reemplazante, Romelu Lukaku, se adaptaría tan rápido al equipo que dirige Antonio Conte. El belga ha marcado 15 goles en 22 partidos y las comparaciones con el argentino no se han hecho esperar.

La comparación entre uno y otro no le ha sentado bien a Wanda Nara, mujer y esposa del rosarino, que ha aprovechado para atacar a Lukaku. “Me gustaría ver a Lukaku en los grandes partidos. No marcó en la Champions League y va a ver las eliminatorias del torneo por la televisión”, criticó en su programa Tiki Taka.

Nara añadió que no se deben olvidar de Icardi, ya que tuvo una etapa exitosa en el equipo hasta que comenzaron las diferencias con la directiva. “La semana pasada lo criticaban y ahora lo elogian. Antonio Conte es la verdadera diferencia. Y solo el último 9 (por Mauro Icardi) anotó alrededor de 150 goles para el Inter”, señaló.