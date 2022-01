Wayne Rooney habla sobre su posible llegada al Everton

Wayne Rooney, entrenador del Derby County, habló sobre los rumores que lo posicionan dentro del Everton, por lo que dejó claro que no ha recibido ninguna oferta del club Toffe, aunque dijo sentirse alagado por los comentarios.

«Me halaga que se rumoree sobre esto, pero el Everton sabe que si quiere tener alguna conversación conmigo tiene que hablar primero con el club. No se han puesto en contacto y no quiero que nada me distraiga del trabajo que estoy haciendo aquí».