Wenger aseguró que le ofrecieron ser técnico del Manchester United

El entrenador francés Arsene Wenger aseguró que en algún momento de su carrera en el Arsenal le ofrecieron ser entrenador del Manchester United.

Por más de 20 años, Arsene Wenger fue el entrenador del Arsenal; durante ese tiempo, el club obtuvo grandes triunfos y varios títulos, haciendo del club un equipo respetable y a Wenger un entrenador muy codiciado en el futbol europeo.

Tan codiciado fue en sus mejores años, que el entrenador aseguró que en algún momento de carrera fue tentado para dirigir al Manchester United, el equipo con el que sostenía una fuerte rivalidad y con el que disputó una gran cantidad de títulos.

«Si hubo una oferta real, no puedo decir cuando, pero si puedo decir que el Manchester United me ofreció el trabajo de director técnico», declaró el entrenador en entrevista para el diario británico The Times.

Debido a la rivalidad deportiva, durante mucho tiempo se especuló que Wenger y Sir Alex Ferguson tuvieron una fuerte rivalidad personal, algo que el mismo entrenador se encargo de desmentir en la misma entrevista.

«Tenemos un gran respeto entre ambos, tuvimos un periodo difícil, pero cuando ya no compites, todo se vuelve más objetivo. Tuvimos buenos encuentros, es un hombre inteligente, no haces una carrera como él si eres estupido», sentenció.