Wenger se muestra dispuesto a «ayudar» al Arsenal

El francés Arsene Wenger declaró que en vista del mal momento del Arsenal, estaría más que dispuesto a ayudar al equipo.

Durante 22 años, Arsene Wenger fue el entrenador del Arsenal; durante ese tiempo, el estratega francés se convirtió en una auténtica leyenda gracias a los títulos conseguidos y sobre todo, a la forma de conquistarlos.

Su presencia sigue están en el club y es por ello que es mencionado frecuentemente, sobre todo, ahora que el club pasa por un mal momento, al grado que el mismo estratega se mostrado dispuesto a regresar al club para devolverlo a los primeros planos.

«Si el club me necesita, por supuesto que los ayudaré, aunque espero que eso no pase. No deseo nada, el tiempo es buen doctor, pero nunca se sabe», declaró en entrevista para el podcast Men In Blazers.

3 Premier League y 7 FA Cup le dan la autoridad necesaria para hablar acerca de la situación del Arsenal, sobre todo tomando en cuenta que esta temporada el club ha estado incluso cerca de las posiciones del descenso.

Habrá que ver si Mikel Arteta tiene la capacidad suficiente para darle vuelta a la situación o de lo contrario, no estaría nada mal que los Gunners llevaran de vuelta al francés que los llevó a los primeros planos del futbol mundial.