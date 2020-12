West Bromwich se queda sin director técnico

El West Bromwich Albion, de la Premier League, confirmó este miércoles la salida de su entrenador Slaven Bilic tras conseguir una cantidad importante de resultados negativos con el conjunto inglés en la temporada 2020/21.

A través de un comunicado oficial, el WBA confirmó la noticia: «el equipo le gustaría agradecer a Slaven y a su cuerpo técnico por sus esfuerzos en lograr el ascenso la temporada pasada y les desea lo mejor en el futuro».

De esta forma, Bilic se convierte en el primer estratega despedido de la Premier League en la presente temporada.

Luego del empate ante el Manchester City (1-1), la directiva de ‘Los Baggies’ decidieron no contar más con los servicios de este entrenador, que apenas ganó un partido en 13 jornadas.

De manera inmediata nombraron a Sam Allardyce como su nuevo entrenador.

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️

— West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020