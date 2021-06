Wijnaldum ofreció detalles sobre su rechazo al Barcelona y fichaje por el PSG

El centrocampista Gini Wijnaldum ofreció detalles sobre su contratación por parte del París Saint-Germain y la razón por la que escogió ese equipo en vez del Barcelona, con quien ya se rumoreaba estaba todo cerrado.

«Fue muy difícil. Negocié durante 5 semanas hasta que tomé una decisión final. PSG fueron un poco más rápidos y el proyecto que tenían me llamaba. Fue una decisión difícil porque el Barcelona estaba muy interesado en mí».

